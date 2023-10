ΟΗΕ: Επικίνδυνος ο εξαναγκασμός 1,1 εκατ. Παλαστινίων να φύγουν από τη Γάζα

Η εντολή του Ισραήλ για απομάκρυνση 1,1 εκατ. Παλαιστινίων από τη βόρεια Γάζα είναι «επικίνδυνη και εξωφρενική», δήλωσε ο επικεφαλής Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών Μάρτιν Γκρίφιθς.

Σε δήλωση στο X, πρώην Twitter, ο Γκρίφιθς ανέφερε ότι «η Γάζα βομβαρδίζεται έντονα» και πως «δρόμοι και σπίτια έχουν γίνει ερείπια».

«Ο εξαναγκασμός φοβισμένων και τραυματισμένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, να μετακινηθούν από τη μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στην άλλη, χωρίς καν να σταματήσουν οι μάχες και χωρίς ανθρωπιστική υποστήριξη, είναι επικίνδυνος και εξωφρενικός» πρόσθεσε.

The order to evacuate 1.1 million people from northern Gaza defies the rules of war and basic humanity. pic.twitter.com/8WlNTKtfaF

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 13, 2023