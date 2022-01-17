ΜΜΕ

Οι υποψηφιότητες για τα νέα διοικητικά όργανα της ΕΣΗΕΑ

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο Google News


Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συνήλθε σήμερα στα Γραφεία της Ένωσης επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 20, προκειμένου να ανακοινώσει τους υποψηφίους στις αρχαιρεσίες της 27ης 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022, για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των εκπροσώπων εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και των αντιπροσώπων στο 9ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ. Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς προς την Εφορευτική Επιτροπή στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι αύριο Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14.00. Υποψήφιοι είναι οι εξής:

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:  

Ι. Συνδυασμός “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ
3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
6ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ)
8ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
10ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
11ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
14ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
15ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ
16ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
17ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
18ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ
22ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
23ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ
24ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
25ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
26ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ
27ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
29ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
31ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
32ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
33ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
34ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
35ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
36ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
37ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
38ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
39ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ
40ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
41ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
42ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
44ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
45ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
46ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
47ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
48ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
49ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
50ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
51ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
52ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
53ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

   

ΙΙ. Συνδυασμός “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
4ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ)
5ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
10ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
11ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
15ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ
18ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
19ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
21ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
22ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ
26ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
28ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
29ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
30ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
31ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
33ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
34ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
35ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
36ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
38ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ
39ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ)
40ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
41ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
42ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
43ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
44ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
46ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
47ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ)
48ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ
50ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
51ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
52ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
54ΞΥΔΑ ΡΟΜΙΝΑ
55ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
56ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
57ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ
58ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
59ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
61ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
62ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
63ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
64ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
65ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ
66ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
67ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
68ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
69ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
70ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
72ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
73ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
74ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
75ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
76ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ)
77ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
78ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
79ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ
80ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
81ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
82ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
83ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
84ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
85ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
86ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
87ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
88ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
89ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
90ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
91ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ
92ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
93ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
3ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

       

ΙΙΙ. Συνδυασμός “ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ)
2ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)
5ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
7ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
8ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
9ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
11ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
14ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
16ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
17ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)
20ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
21ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
22ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
25ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
26ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
27ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

   

ΙV. Συνδυασμός “ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ)
4ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
7ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
8ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
9ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
11ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
12ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
13ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
15ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ
16ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ
17ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
18ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
19ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
21ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
24ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ)
25ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
26ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
27ΞΕΝΙΚΑΚΗ – ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
28ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
30ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
31ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ-ΝΤΟΡΤΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
32ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
34ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ
35ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
36ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
38ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ
39ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

   

V. Συνδυασμός “ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
5ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ)
6ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ
7ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
8ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
11ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
12ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
13ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
15ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
17ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ
18ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
19ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
21ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ
22ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
23ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
27ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
28ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
29ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
30ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
33ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)
34ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
35ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
36ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
37ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
38ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
39ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ)
40ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
41ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
42ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
43ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
45ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
46ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
47ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ
48ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
49ΜΠΟΥΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
50ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
51ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
52ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
53ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
54ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
55ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
56ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
57ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ)
58ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)
59ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
60ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
61ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
62ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
63ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
64ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ
65ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
66ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
67ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
68ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΈΛΙΟΣ)
69ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
70ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)
71ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
72ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
73ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ)
74ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)
75ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
76ΣΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ
77ΣΟΥΧΑΪΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)
78ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
79ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
80ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
81ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
82ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
83ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
84ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)
85ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
86ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ
87ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
88ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ)
89ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
90ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
91ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
92ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

VI. Συνδυασμός “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
3ΒΩΒΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)
5ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ)
6ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
10ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ
11ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
12ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ
13ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
14ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
15ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
19ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ
20ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
21ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ

 

  VIΙ. Συνδυασμός “ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ”
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
2ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
5ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ)
7ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
8ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
13ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
14ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
15ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
16ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
17ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
18ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
26ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ
27ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
30ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
31ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
32ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ)
34ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
35ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
36ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
37ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)
38ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
41ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
42ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
43ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)
46ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
47ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
48ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
49ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
50ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
51ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
52ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
53ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)
54ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
55ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
56ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
57ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)
58ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
59ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
61ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
62ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
63ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
64ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
65ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
66ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
67ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
68ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
69ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
70ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
71ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
72ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
73ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
74ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ
75ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ)
76ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
77ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
78ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
79ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
80ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1ΚΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

   B. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
3ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)
4ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
7ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
8ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΗ
9ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
10ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
11ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
14ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΑ)
15ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
16ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)
17ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)

    Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
2ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
4ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
6ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
11ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
12ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ)
13ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
14ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
15ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
17ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

    Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ  

 ΜΕΣΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1alfavita.grΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ALTER EGO ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ IN.GR & OT.GRΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
3bankingnews.grΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
4DOCUMENTOΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
5enikos.grΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6ESPRESSOΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΑΛΕΞΙΟΥ
7EURONEWSΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8MEGAΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
9NOVA TVΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10REAL FMΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11topontiki.grΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
12worldenergynews.grΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
13zougla.grΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
14ΑΘΗΝΑ 9,84ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15ΑΥΓΗΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16ΓΓΕΕΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FMΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
20ΚΑΝΑΛΙ 1ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
22ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & naftemporiki.grΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
23Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
26ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
28ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
    Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

 

1ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΣΙΣΣΥ
3ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
4ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ
6ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7ΓΚΛΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
8ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9ΚΑΛΟΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
10ΚΑΡΑΜΠΟΤΤ ΕΛΕΝΗ
11ΚΟΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
12ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
13ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
15ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑ
17ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ)
18ΠΙΜΠΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
19ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
20ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
21ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
23ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
25ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
26ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ

 

ΣΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 9Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ
Ι. Συνδυασμός “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
1ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ
3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
6ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ)
8ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
10ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
11ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
14ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
15ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ
16ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
17ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
18ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ
22ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
23ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ
24ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
25ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
26ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ
27ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
29ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
31ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
32ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
33ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
34ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
35ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
36ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
37ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
38ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
39ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ
40ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
41ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
42ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
44ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
45ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
46ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
47ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
48ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
49ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
50ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
51ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
52ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
53ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΙ. Συνδυασμός “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ”
1ΑΒΔΕΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ)
2ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
4ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ)
5ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
7ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10ΒΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
12ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
13ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
17ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ
20ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
22ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
24ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
25ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
26ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ
30ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
31ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
32ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
33ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
34ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
35ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
37ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
38ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
39ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
40ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
41ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
42ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ
43ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ)
44ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
45ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
46ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
47ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
48ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
49ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
50ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
51ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ)
52ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
53ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ
55ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
56ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
57ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
59ΞΥΔΑ ΡΟΜΙΝΑ
60ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
61ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
62ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ
63ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
64ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
65ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
66ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
67ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
68ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
69ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
70ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
71ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ
72ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
73ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
74ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
75ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
76ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
77ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
78ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
79ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
80ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
81ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
82ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ)
83ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
84ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
85ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ
86ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
87ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
88ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
89ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
90ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
91ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
92ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
93ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
94ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
95ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
96ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
97ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
98ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ
99ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ. Συνδυασμός “ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ”
1ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ)
2ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)
5ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
7ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
8ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
9ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
11ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
14ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
16ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
17ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)
20ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
21ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
22ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
25ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
26ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
27ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)

ΙV. Συνδυασμός “ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ”
1ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
4ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ)
5ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
8ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
9ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
10ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
12ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
13ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
14ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
16ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ
17ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ
18ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
19ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
20ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
21ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
22ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
23ΜΟΣΙΑΛΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
26ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ)
27ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
28ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
29ΞΕΝΙΚΑΚΗ – ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
30ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
32ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
33ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
34ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ-ΝΤΟΡΤΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
35ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
37ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΟΣ
38ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
39ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
41ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ
42ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

V. Συνδυασμός “ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ”
1ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
5ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
6ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
7ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ (ΤΖΙΝΑ)
8ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ
9ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
10ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
13ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
14ΓΑΛΑΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
15ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
17ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
19ΓΎΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΟΝΗΣ
20ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
21ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
23ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ
24ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
25ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
29ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
30ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
31ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
32ΚΟΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
35ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)
36ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
38ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
39ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
40ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
41ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ)
42ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
43ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
44ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
45ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
47ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
49ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ
50ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
51ΜΠΟΥΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
52ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
53ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
54ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
55ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
56ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
58ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
59ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ)
60ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)
61ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
62ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
63ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
64ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
65ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
66ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ
67ΠΙΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
68ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
69ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
70ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΈΛΙΟΣ)
71ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
72ΡΙΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
73ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)
74ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
75ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
76ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ)
77ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)
78ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
79ΣΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ
80ΣΟΥΧΑΪΜΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)
81ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
82ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
83ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
84ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
85ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
86ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
87ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)
88ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
89ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ
90ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
91ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ)
92ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
93ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
94ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
95ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

VI. Συνδυασμός “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ”
1ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
3ΒΩΒΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)
5ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
6ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ)
7ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9ΚΑΡΔΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
10ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
11ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
12ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ
13ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
14ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
15ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ
16ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
17ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
18ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ
22ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
23ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ

 

VIΙ. Συνδυασμός “ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ”
1ΑΒΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
3ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
7ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΤΑ)
9ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
10ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
13ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
14ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
15ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
16ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
17ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
18ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
20ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
23ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ
25ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
28ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
29ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ)
32ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
34ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
35ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
36ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)
37ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
40ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
41ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
42ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)
45ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
46ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
47ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
48ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
49ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
50ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
51ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
52ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
53ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
54ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
55ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
56ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
57ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)
58ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
59ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
60ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
61ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
62ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
63ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
64ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
65ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
66ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
67ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
68ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
69ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
70ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
71ΤΖΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
72ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
73ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ
74ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
75ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
76ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
77ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
78ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
79ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ
80ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ)
81ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
82ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
83ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
84ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Ο Γιώργος Λακόπουλος γράφει για την κομματική δημοσιογραφία του ΣΥΡΙΖΑ και του Φίλη

Ο Τύπος της Κυριακής…

Οι εργαζόμενοι της Αυγής καταγγέλουν τη διοίκηση και ζητούν συνάντηση με Τσίπρα

Η ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ βάζει λουκέτο στην Αυγή

Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ βάζει λουκέτο η εφημερίδα Αυγή

Ο Τύπος της Κυριακής…

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα