Οι Ρώσοι ισοπεδώνουν Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο, κατέλαβαν Χερσώνα-Μελιτόπολη

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 19η ημέρα και οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών αλλά και στρατιωτικών στόχων μένονται ανεξέλεγκτες.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και σήμερα σε Μαριούπολη και Κίεβο, με επιθέσεις να καταγράφονται σε κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές. Ενδεικτικό είναι ότι το πρωί μια εννιαώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Όμπολον του Κιέβου τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από αεροπορική επιδρομή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Χαρακτηριστική είναι και η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ρεζνίκοφ, στο Twitter, ο οποίος έγραψε το Κίεβο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, μοιάζει με σκηνικό από ταινία της Αποκάλυψης.

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022