Οι πρόωρες εκλογές φέρνουν και πάλι τον Κώστα Σημίτη στην εξουσία

Καναλάρχες και εκδότες στο πλευρό του, ο Έβερτ παραιτείται, η ΝΔ σε δίνη!!! Μέρος 23o

Μετά τη νίκη στις εκλογές, η κυβέρνηση Σημίτη ορκίζεται στις 25 Σεπτεμβρίου 1996. Περιλαμβάνει 59 υπουργούς και υφυπουργούς. Στο υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας διοίκησης, τοποθετείται ένα γνώριμο πρόσωπο ικανό και αξιόλογο που είχα την τύχη να τον γνωρίσω σαν πρόεδρο της ΕΡΤ2 που είχε διοριστεί επί Ανδρέα Παπανδρέου την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης. Με ανθρωπιά και αρκετές ικανότητες. Στο Εξωτερικών ο Θόδωρος Πάγκαλος, Στο Οικονομίας-Οικονομικών ο Γιάννος Παπαντωνίου, και στο Εθνικής Άμυνας τον Άκη Τζοχατζόπουλο. Στο ΥΠΕΧΩΔΕ παρέμεινε ο Κώστας Λαλιώτης. Κυβερνητικός εκπρόσωπος υπουργός Τύπου και Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων ο Δημήτρης Ρέππας. Στη ΝΔ έχουν βγει τα «μαχαίρια».

Γράφει ο Ξενοφών Α. Ξενοφώντας

Το ίδιο βράδυ των εκλογών, μετά τη νίκη Σημίτη, ο Μιλτιάδης Έβερτ παραιτείται από την ηγεσία της ΝΔ. Ο Γιώργος Σουφλιάς ανακοινώνει την υποψηφιότητά του. Το ίδιο ο Στέφανος Μάνος και η Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης βολιδοσκόπησε τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΝΔ, εάν θα τον στήριζε σε μια πιθανή δική του υποψηφιότητά. Ο Έβερτ από την πλευρά του βολιδοσκόπησε τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος απάντησε αρνητικά. Τότε ο Μιλτιάδης Έβερτ αποφασίζει να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της ΝΔ.

Στις 4 Οκτωβρίου 1996 έγινε η εκλογή του νέου προέδρου, σε κλίμα άγριας εσωκομματικής πόλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν στήριγμα στα Ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τον Τύπο. Αυτός όμως κρατάει ουδέτερη στάση και περιμένει. Γνωρίζει ότι τώρα το παιχνίδι γίνεται με τον Κώστα Σημίτη και το ενδιαφέρον είναι μόνο δημοσιογραφικό.

Ψήφισαν 193 βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκλέκτορες της οργανωμένη βάσης, και ο Μιλτιάδης Έβερτ κέρδισε λαμβάνοντας 103 ψήφους έναντι 84 ψήφων του Γιώργου Σουφλιά.

Ήταν μια πύρρειος νίκη, αφού η εσωκομματική αντιπαράθεση δεν εκτονώθηκε. Αντιθέτως η συμφωνία που παρασκηνιακά είχε γίνει και μέρος της οποίας δημοσιοποιήθηκε, ήταν ότι ο Μιλτιάδης Έβερτ θα υπερψηφιζόταν εκ νέου υπό την προϋπόθεση να οδηγηθεί το κόμμα σε Συνέδριο από το οποίο θα εκλεγόταν νέος πρόεδρος.

Ήταν φανερό πλέον στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η εσωκομματική πλευρά, με επικεφαλής πλέον τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη προετοίμαζαν το έδαφος για τον επόμενο πρόεδρο της ΝΔ. Αυτό θα γινόταν στο 4ο Συνέδριο του κόμματος που θα γινόταν τον Μάρτιο του 1997 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μ ε τη συνέχιση της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ ο χώρος των Ραδιοτηλεοπτικών μέσων από Ραδιοφωνία και τηλεοπτικά κανάλια έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Η διαφήμιση όλη έχει πάει στα τηλεοπτικά κανάλια και το Ραδιόφωνο. Ο Τύπος και ειδικά οι ημερήσιες εφημερίδες δίνουν τη μάχη με δώρα κουπόνια και ότι άλλο δώρο μπορεί να μεταφέρει ένα έντυπο. Ακόμη και η «Εξόρμηση» του ΠΑΣΟΚ που ανέστειλε την έκδοση της λίγο αργότερα προσφέρει δώρα.

Ο Μ. Ανδρουλιδάκης που έχει γίνει από το πουθενά άρχοντας των ΜΜΕ όπως και άλλοι εκδότες και καναλάρχες, έχει υπό την ιδιοκτησία του και Ραδιοφωνικό σταθμό τον PLANET εκτός από την εφημερίδα «Εξουσία» που εκδίδει μαζί με άλλα έντυπα μοιράζοντας διαμερίσματα και την ΕΣΗΕΑ όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ανάρτηση να κάνει παρεμβάσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Το MensHouse και Pressing.gr κατέγραψαν μερικά από τα δώρα των εφημερίδων της εποχής ΠΑΣΟΚ στο διαδίκτυο. Διαβάστε μερικά:

Εποχές ΠΑΣΟΚ: Οι 5 μεγαλύτερες προσφορές που έχουν βάλει οι πολιτικές εφημερίδες

Στη χρυσή εποχή της καλοπέρασης που σήμερα νοσταλγούμε σκεπτόμενοι το πώς θα ήταν η ζωή μας αν ελάχιστα είχαν αλλάξει από τότε.

Γιατί –ας είμαστε – ειλικρινείς, μιλάμε για την εποχή που το 99% των Ελλήνων ζούσε τον μύθο του. Η καλοπέραση; Στο φουλ. Το χρήμα; Άφθονο. Λεφτά υπήρχαν, βλέπεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις πολιτικές εφημερίδες.

Αν στο άκουσμα των λέξεων «πολιτική εφημερίδα» έρχονται στο μυαλό σου εικόνες απείρου κάλλους με γιαγιάδες και θείες να έχουν γεμίσει τα συρτάρια τους με έναν σκασμό κουπόνια είσαι σε πάρα πολύ δρόμο.

Μόλις κατάλαβες πού το πάμε: Στα θεσπέσια εκείνα δώρα τα οποία οι μεγαλοεκδότες προσέφεραν απλόχερα στους αναγνώστες τους. Και μην πάει το μυαλό σου στις κληρώσεις έτσι; Εκεί δεν υπήρχαν κληρώσεις. Μόνο κουπονάκια. Μάζευες κουπόνια; Το δώρο το είχες σιγουράκι με το που τα παρέδιδες στην εταιρεία.

Θυμάσαι τα δώρα – υπερπαραγωγή της εποχής εκείνης; Εμείς δεν τα ξεχάσαμε. Την επόμενη φορά που θα βρεις χωμένο σε κάποια εφημερίδα κάποιο DVD του «Υπαστυνόμου Ρεξ» ή κανένα CD με τα best of the best των μεγαλύτερων ονομάτων της νυχτερινής Αθήνας, κάνε αυτή τη μίνι αναδρομή και βρες (με θλίψη) τις διαφορές.

Ιδού οι 5 προσφορές που… έγραψαν ιστορία στον ελληνικό Τύπο.

Κινητό τηλέφωνο

Δε μιλάμε βέβαια για ό,τι κι ό,τι μα για το ένα και μοναδικό μοντέλο που είχε μόλις κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας.

Πρέπει να ζύγιζε ίσα με ένα κιλό, είχε κεραία μισού μέτρου (τουλάχιστον) και για να χωρέσει στο αυτί σου θα έπρεπε να κάνεις αίτηση. Ή τάμα. Ό,τι σε βόλευε. Ε, αυτό το κομμάτι που σήμερα είναι συλλεκτικό, τότε στο χάριζε η θρυλική εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος» με κάμποσα κουπόνια.

Εξακριβωμένο. Ακόμα θυμάμαι τη χαρά της θείας μόλις συμπλήρωσε όλα τα κουπόνια της. Αυτά είναι…

Πολυτελή διαμερίσματα συνολικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε και τα ντοκουμέντα. Εφημερίδα «Εξουσία».

Το έντυπο χάριζε τότε 30 υπερπολυτελή διαμερίσματα με μεγάλους άνετους χώρους και μπαλκόνια, 20 στην Αθήνα και 10 στη Θεσσαλονίκη εντελώς δωρεάν! Μη ρωτάς τα αυτονόητα. Ναι, με κουπονάκια.

Λαγονήσι, κανείς;

Μια αντίστοιχη προσφορά είχε κάνει μια άλλη εφημερίδα, η «Εξόρμηση» η οποία χάριζε στους αναγνώστες της μεζονέτες σε πανάκριβες περιοχές της Αττικής όπως η Νέα Σμύρνη και το Λαγονήσι. Μέχρι σήμερα αναρωτιόμαστε αν πράγματι τα συγκεκριμένα δώψρα δόθηκαν ποτέ στους νικητές. Too good to be true ακόμα και για εκείνη την εποχή.

Αυτοκίνητο

Τα αυτοκίνητα τα χάριζαν τότε με την ίδια συχνότητα που σήμερα κερδίζεις σεντόνια με κουπόνια του σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται για δώρο που κέρδιζε κανείς παντού: Από το κοινό κάποιας βραδινής εκπομπής, μέχρι τους τηλεθεατές των πρωινάδικων και τους αναγνώστες των μεγάλων εφημερίδων της εποχής. Μιλάμε για ποσότητα, όχι αστεία.

Jukebox

Η χρηματική αξία του δώρου πέφτει, η χαρά διπλασιάζεται.Ποιος πιτσιρικάς δεν πέταγε απ’ τη χαρά του κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία να πλησιάσει ένα Jukebox; Πόσο μάλλον να το αποκτήσει. Αγόραζαν οι μεγάλοι εφημερίδες, έκαναν οι μικροί την τύχη τους. Ναι, αυτές ήταν δόξες.

Bonus: ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

Τι να πει κανείς γι’ αυτές τις καταπληκτικές –και ομολογουμένως πανάκριβες- εγκυκλοπαίδειες.

Οι αγαπημένες σου εφημερίδες τότε στις χάριζαν απλά και μόνο με την αποστολή 5 – 10 κουπονιών, με αποτέλεσμα τα βαριά –από κάθε άποψη- εκείνα βιβλία.

Σε αυτό το παιχνίδι ήταν όλες οι μεγάλες εφημερίδες, Έθνος, Ελευθεροτυπία, Νέα-Βήμα, Καθημερινή, Απογευματινή και όποιο άλλο έντυπο μπορούσε να εξασφαλίσει κάποιο δώρο η κουπόνι για τον αναγνώστη σαν δόλωμα για να αγοράσει την εφημερίδα μέσα από την τηλεοπτική διαφήμιση που γινόταν πλύση εγκεφάλου.

Δεν ήταν μόνο αυτά τα δώρα επί ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν και πολλά άλλα που ήταν καλά κρυμμένα για λίγους φίλους και… «πελάτες» τι να λέμε!

Η ιδιωτική τηλεόραση δεν πάει πίσω ακολουθεί το δικό της δρόμο μέσα στην αναρχία. Ο ΣΚΑΙ όμως όπως θα δούμε σε επόμενη ανάρτηση αντιμετωπίζει διοικητικά και οικονομικά προβλήματα, ενώ η ΝΔ εκλέγει νέο αρχηγό και μπαίνει στη μάχη με νέο αίμα.