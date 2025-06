Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν – Διάγγελμα Τραμπ: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς

Διάγγελμα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τα αμερικανικά χτυπήματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, στέλνοντας με μηνύματα κατά του Ιράν, το οποίο κάλεσε να προχωρήσει άμεσα σε συμβιβασμό, ώστε να επέλθει άμεσα ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Τα πλήγματα ήταν θεαματικά, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εξαλείφθηκαν, το Ιράν τώρα πρέπει να κάνει ειρήνη. Θέλω να ευχαριστήσω τον στρατό των ΗΠΑ, δε θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες τους. Συνεργαστήκαμε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ως ομάδα», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμά του.

Νωρίτερα οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, λέει ο Τραμπ, συμμετέχοντας στην ισραηλινή αεροπορική εκστρατεία, καθώς η Τεχεράνη υπόσχεται αντίποινα.

Inside the Situation Room as the U.S. launched strikes on Iran.



Tense moments. pic.twitter.com/oDVoBSbsuF