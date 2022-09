Οι ΗΠΑ τιμούν τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

Οι ΗΠΑ τιμούν σήμερα τη μνήμη των περίπου 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Στη Νέα Υόρκη, το πλήθος που συγκεντρώθηκε κοντά στο επιβλητικό μουσείο-μνημείο του Μανχάταν, τήρησε δύο λεπτών σιγή, τη στιγμή που, πριν από ακριβώς 21 χρόνια, τα δύο αεροπλάνα τα οποία είχαν καταλάβει εξτρεμιστές ισλαμιστές έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

I was here on 9/11, heard the planes fly over my house, was in the midst of all of it and all these years later I passed by the 9/11 memorial #911Memorial for the 1st time…. it was very beautiful, and yes haunting #911NeverForget pic.twitter.com/0c85ArbLbt

— Dar Dowling (@GaelicSteel) September 11, 2022