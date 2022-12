Οι ευρωσοσιαλιστές ζητούν την καθαίρεση της Εύας Καϊλή

Την καθαίρεση της Ελληνίδας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή ζητά η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (S&D), Iratxe Garcia Perez μετά τρην υπόθεση διαφθοράς που ήρθε στην επιφάνεια στην οποία εμπλέκεται και το όνομα της Ελληνίδας ευρωβουλευτή.

Όπως εξηγεί με ανάρτησή της στο twitter, οι Σοσιαλδημοκρατές θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καθαιρεθεί από την θέση η κ. Καϊλή. Επιπλέον, η Garcia Perez σημειώνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή, προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία του θεσμού και να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.

Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust

— Iratxe Garcia Perez /❤️ (@IratxeGarper) December 10, 2022