Οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν 6-9 Ιουνίου 2024

Οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να ορίσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των επικείμενων ευρωεκλογών στο διάστημα 6 έως 9 Ιουνίου 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η πολιτική αυτή συμφωνία θα πρέπει να υιοθετηθεί επίσημα την ερχόμενη Δευτέρα από Συμβούλιο Υπουργών. Η εκλογή των ευρωβουλευτών, που γίνεται κάθε πέντε χρόνια με καθολική ψηφοφορία, θα σημάνει την αρχή για την ανανέωση των επικεφαλής των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο).

Οι ευρωεκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια και θεωρούνται η μεγαλύτερη διεθνική ψηφοφορία στον κόσμο: περισσότεροι από 400 εκατομμύρια πολίτες από διάφορες χώρες καλούνται να ψηφίσουν ταυτόχρονα για τους πολιτικούς τους εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

#COREPERII | The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 June 2024 as the dates for the next European Parliament elections.

