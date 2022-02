Οι ευχές Μητσοτάκη στον Ερντογάν για περαστικά και η απάντηση του Τούρκου πρόεδρου

Περαστικά ευχήθηκε με ανάρτηση του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με την σύζυγο του Εμινέ, βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Όπως ενημέρωσαν παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα από την μετάλλαξη omicron.

Εύχομαι στον Τούρκο πρόεδρο και την σύζυγο του γρηγορή ανάρρωση από την COVID19, αναφέρει στα αγγλικά στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19.

Η απάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό:

«Σας ευχαριστώ για τις καλές σας ευχές κύριε πρωθυπουργέ. Η γυναίκα μου εγώ στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς σε εσάς, την οικογένεια σας και τον Ελληνικό λαό», απάντησε σε μήνυματα του στο twitter o ο Τούρκος πρόεδρος.

Thank you for your good wishes, Mr Prime Minister. My wife and I extend my greetings to you, your family and the Greek people. https://t.co/4SIKF3i3DB

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022