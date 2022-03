Οι απώλειες του ρωσικού στρατού έχουν ξεπεράσει εκείνες της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν

Οι ρωσικές στρατιωτικές απώλειες έχουν ξεπεράσει εκείνες της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν, αναφέρει το Kyiv Independent.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα τις πληροφορίες υποστηρίζοντας ότι έως τις 22 Μαρτίου ο ρωσικός στρατός είχε 15.300 απώλειες.

Στα δέκα χρόνια του πολέμου της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν, ο αναφερόμενος αριθμός ήταν 15.051.

Την ίδια στιγμή, τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα μετατρέπουν την πολιορκημένη Μαριούπολη σε «καμένη γη», τόνισε χθες Τρίτη η δημοτική αρχή, καθώς οι ΗΠΑ και η Ευρώπη σχεδιάζουν την επιβολή νέων κυρώσεων προκειμένου να τιμωρήσουν τη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι οδομαχίες και οι βομβαρδισμοί μαίνονται στη Μαριούπολη, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, μία ημέρα αφότου απέρριψε το τελεσίγραφο της Ρωσίας να παραδοθεί.

