Οι Anonymous χάκαραν τα τηλεοπτικά δίκτυα στη Ρωσία

Τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα έγιναν στόχος της ομάδας χάκερ Anonymous, μεταδίδοντας στον ρωσικό λαό όσα λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία, σύμφωνα με το NEXTA TV.

Πιο συγκεκριμένα, οι Anonymous «χάκαραν» τα τηλεοπτικά κανάλια Russia 24, First Channel και Moscow 24, καθώς και τα ρωσικά streaming Wink και Ivi, προβάλοντας εικόνες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και την καταστροφή που σπέρνει ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία.

❗️Anonymous hackers said that they hacked Russian streaming services Wink and Ivi, as well as TV channels Russia 24, First Channel, Moscow 24, and broadcasted live footage of what was happening in #Ukraine.

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022