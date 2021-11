“Όχι” Μητσοτάκη σε lockdown ανεμβολίαστων

«Στο Μεταναστευτικό έχουμε μία αυστηρή, πλην όμως δίκαιη πολιτική» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή «Good Morning Britain» του τηλεοπτικού δικτύου ITV. Ο πρωθυπουργός επίσης είπε πως δεν θα επιβληθεί lockdown για ανεμβολίαστους όπως στην Αυστρία. Στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει το μοντέλο της Αυστρίας, όπου επιβάλλεται ολικό lockdown για τους ανεμβολίαστους, επεσήμανε την αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ ενθάρρυνε με ζέση τους Βρετανούς πολίτες να κλείσουν από τώρα τις διακοπές τους στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022.

