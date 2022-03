Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συμβιβαστεί για Κριμαία και Ντονμπάς

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμβιβασμούς ως προς τα ζητήματα της Κριμαίας και του Ντονμπάς άφησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC. Ο Ουκρανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι είναι μεν ανοιχτός για διάλογο, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να παραδοθεί.

«Μπορούμε να συμβιβαστούμε για το πώς θα συνεχίσει η ζωή σε αυτές τις περιοχές» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «μιλάμε για περιοχές που έχει αναγνωρίσει μόνο η Ρωσία και κανένας άλλος… όμως μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε συμβιβασμούς για το πώς θα συνεχίσουν να ζουν αυτές οι περιοχές».

«Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι το πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές που θέλουν να είναι τμήμα της Ουκρανίας… Επομένως το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από ό,τι απλά μια αναγνώριση» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ukrainian Pres. Zelenskyy to @DavidMuir on Putin: "I think he's capable of stopping the war that he started…he should know one important thing that he cannot deny, that stopping the war is what he's capable of." https://t.co/1wlPnoNVyy pic.twitter.com/62Z4o8bWAS

