Ο Βορίδης όρκισε Έλληνα πολίτη τον ιστορικό Μαζάουερ

Έλληνα πολίτη τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο ιστορικό, Μαρκ Μαζάουερ για την εξαιρετική προσφορά του στην πατρίδα μας όρκισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάκης Βορίδης.

Ο Μαρκ Μαζάουερ είναι διεθνώς καταξιωμένος ιστορικός και συγγραφέας, με ειδίκευση στη σύγχρονη Ελλάδα, την Ευρώπη του 20ου αιώνα και τη διεθνή ιστορία. Σπούδασε κλασική φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, απ’ όπου αποφοίτησε το 1981 και το 1983 αντίστοιχα. Το 1988 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πάνω στη σύγχρονη ιστορία. Διετέλεσε Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπίρκμπεκ του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ και στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Σήμερα είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Ειδικός στη μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, έχει γράψει και επιμεληθεί πολλά βιβλία με θέμα την ελληνική και βαλκανική ιστορία

Έχει πλούσια συγγραφική δράση και τα βιβλία που ξεχωρίζουν είναι: «Στην Ελλάδα του Χίτλερ: Η Εμπειρία της Κατοχής, 1941 – 44» (Inside Hitler’s Greece: The Experience of Occupation, 1941- 44), «Μετά το τέλος του Πολέμου: Ανοικοδομώντας την Οικογένεια, το Έθνος και το το Κράτος στην Ελλάδα, 1943 – 1960 (After the War was Over: Reconstructing the Family, Nation and State in Greece, 1943-1960), «Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου» (Greece and the Inter-War Economic Crisis) «Σκοτεινή Ήπειρος: Ο 20ος αιώνας της Ευρώπης» (Dark Continent: Europe’s 20th Century), «Τα Βαλκάνια» καθώς και το πλέον πρόσφατο έργο του «Η Ελληνική Επανάσταση» που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο.

Για το μνημειώδες βιβλίο του «Θεσσαλονίκη πόλη των Φαντασμάτων: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1943 – 1950 (Salonica City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430-1950) τιμήθηκε με το βραβείο Duff Cooper. Το 2008 δημοσίευσε το έργο του «Η Αυτοκρατορία του Χίτλερ: Η ναζιστική κυριαρχία στην κατεχόμενη Ευρώπη» (Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe) το οποίο κέρδισε το Βραβείο Βιβλίου στην κατηγορία «Ιστορία» της εφημερίδας Los Angeles Times.

Παράλληλα έχει αναλάβει την επίβλεψη πλήθους διδακτορικών διατριβών και έχει αναθερμάνει το ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδές στο εξωτερικό, ενώ τα άρθρα γνώμης του με τα οποία σχολιάζει ιστορικά θέματα αλλά και ζητήματα της επικαιρότητας φιλοξενούνται τακτικά σε διεθνή ειδησεογραφικά μέσα αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της πατρίδας μας.

Τέλος, συμμετείχε στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» η οποία συντόνισε τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία.

Στην τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας Αθανάσιος Μπαλέρμπας.