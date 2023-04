Ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Ντόμινικ Τιμ

Στον 3ο γύρο του Madrid Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, αν και είδε τον Αυστριακό να κερδίζει το πρώτο σετ, απάντησε στα επόμενα δύο σετ και χάρη στο σερβίς του επικράτησε με 3-6, 6-1, 7-6.

¡High-tension match between 🇦🇹Thiem and 🇬🇷Tsitsipas!🔋

2 hours and 30 minutes of play and a tie-break in the third set were necessary for @steftsitsipas to finally come out on top with a score of 3-6, 6-1, 7-6@atptour | #MMOPEN

pic.twitter.com/QV8t7qJ4IF

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2023