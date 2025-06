Ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα διάταγμα για την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για την υποστήριξη στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων που ξέσπασαν έπειτα από μαζικές μεταναστευτικές επιχειρήσεις.

Ανώτατοι αξιωματούχοι, που μίλησαν ανώνυμα, ανέφεραν ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων ενδέχεται να καθυστερήσει μία ή δύο ημέρες, καθώς το διάταγμα μόλις υπεγράφη. Παράλληλα, 700 πεζοναύτες στάλθηκαν από τη βάση του Twentynine Palms για την προστασία ομοσπονδιακών κτηρίων και πρακτόρων, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Βορείου Αμερικής (US Northern Command).

Η κίνηση του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την απόφαση «επικίνδυνη» και «προσβλητική προς τους στρατιώτες μας», σημειώνοντας ότι «δεν έχει να κάνει με τη δημόσια ασφάλεια, αλλά με τον εγωισμό ενός επικίνδυνου προέδρου». Ο ίδιος ζήτησε την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων, χαρακτηρίζοντας την απόφαση σοβαρή παραβίαση της πολιτειακής κυριαρχίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, ανακοίνωσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας από το δικαστήριο να κρίνει παράνομη την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς χωρίς τη συναίνεση του κυβερνήτη.

«Ο Τραμπ ποδοπατεί την κυριαρχία της πολιτείας μας και καταχράται την εξουσία του», τόνισε ο Μπόντα σε συνέντευξη Τύπου.

PRESS RELEASE: Approximately 700 Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division will seamlessly integrate with the Title 10 forces under Task Force 51 in the Los Angeles Area. @DODResponse @1stMEF @DeptofDefense @USArmyNorth



Read more: https://t.co/7D3vLT4JEU