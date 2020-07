Ο Τραμπ απέσυρε επισήμως τις ΗΠΑ από τον ΠΟΥ

Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης την Τρίτη, διακόπτοντας τους δεσμούς με έναν παγκόσμιο οργανισμό δημόσιας υγείας εν μέσω της πανδημίας κορονοϊού.

Η απόσυρση των ΗΠΑ ισχύει από τη Δευτέρα και έχει υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο αξιωματούχος την Τρίτη. Ο Ρόμπερτ Μενεντέζ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, έγραψε στο Twitter ότι η κυβέρνηση ενημέρωσε το Κογκρέσο για την απόσυρση.

«Το να αποκαλέσεις την αντίδραση του Τραμπ προς την COVID-19 χαοτική και ασυνάρτητη δεν αρκεί. Αυτό δεν θα προστατεύσει ούτε αμερικανικές ζωές ούτε τα συμφέροντα – αφήνει τους Αμερικανούς άρρωστους και την Αμερική μόνη», ανέφερε ο γερουσιαστής στο Twitter.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

