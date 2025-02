Ο Τραμπ αντικαθιστά τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου – Προχωρούν οι περικοπές στο Πεντάγωνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έπειτα από δυο χρόνια στη θέση, ενώ συνήθως η θητεία είναι τετραετής. Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, 62 ετών, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο υποπτέραρχος ε.α. Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν για τα πάνω από 40 χρόνια υπηρεσίας του», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος εξαίροντας τον «διακεκριμένο ηγέτη». Ο Ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε προεκλογικά πως αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο θα «νοικοκύρευε» το κράτος, αποπέμποντας πολλούς και διάφορους κορυφαίους αξιωματούχους, ακόμη και κάποιους σε θέσεις παραδοσιακά σταθερές ανεξαρτήτως της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία.

Ο υπουργός Άμυνας που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πιτ Χέγκσεθ, είχε ήδη υπονοήσει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε πόντκαστ προτού αναλάβει το αξίωμα, πως θα καθαιρούσε τον πτέραρχο Μπράουν και οποιονδήποτε άλλο αξιωματικό «εμπλεκόταν» σε πολιτικές «woke» και προώθησης της διαφορετικότητας, στις οποίες αναφέρθηκε με υβριστικό τρόπο. Ο πτέραρχος Κέιν, που θα αναλάβει, είναι «μαχητής» με «μεγάλη εμπειρία στις ειδικές επιχειρήσεις», ιδίως εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο.

Μαζί με τον πολιτικό του προϊστάμενο Πιτ Χέγκσεθ, πρόσθεσε ο Τραμπ, θα «αποκαταστήσει την ειρήνη διά της ισχύος, θα βάλει πρώτα την Αμερική και να ανασυγκροτήσει τον στρατό μας».

Στο πιο πρόσφατο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε το 2024 ο κ. Χέγκσεθ διερωτήθηκε αν ο πτέραρχος Μπράουν άξιζε τη θέση ή προήχθη επειδή ήταν αφροαμερικανός. «Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά αμφιβολία θα υπάρχει πάντα», πέταξε, παραδεχόμενος πως αυτό μοιάζει «άδικο» για τον ανώτατο αξιωματικό.

Ακόμη, ανακοινώθηκε αντικαθίστανται η επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού Λίσα Φραντσέτι —η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση—, καθώς και οι δικαστικοί γενικοί επιθεωρητές του ναυτικού, του στρατού ξηράς και της αεροπορίας. Οι αξιωματούχοι αυτοί εγγυώνται την επιβολή της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Την πρώτη του ημέρα στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ καθαίρεσε τη Λίντα Φέιγκαν, την επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής, επίσης την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διοίκηση του σώματος.

Το Πεντάγωνο ανακοινώνει μείωση κατά τουλάχιστον 5% των πολιτικών υπαλλήλων του

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως θα μειώσει κατά τουλάχιστον 5% τους πολιτικούς υπαλλήλους του, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διατρανώνει πως επιδιώκει τη συρρίκνωση του προσωπικού και των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους. Η περικοπή των θέσεων εργασίας αναμένεται να επιτρέψει «περισσότερη αποτελεσματικότητα» στο υπουργείο ώστε να «επικεντρωθεί» στις «προτεραιότητες του προέδρου», σημείωσε ο Ντάριν Σέλνικ, υπηρεσιακός υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού, σε ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Πενταγώνου. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα λυθούν οι συμβάσεις περίπου 5.400 υπαλλήλων σε δοκιμαστική περίοδο και κατόπιν θα παγώσουν οι νέες προσλήψεις, σύμφωνα με το κείμενο.

Ο νέος υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την προηγουμένη πως δεν είναι «προς το γενικό συμφέρον» να παραμείνουν στις θέσεις τους οι υπάλληλοι αυτοί κι ότι θέλει να αποχωρήσουν κατά προτεραιότητα όσοι έχουν «κακές» αξιολογήσεις μεταξύ των εργαζομένων υπό δοκιμή — καθώς εξ ορισμού είναι ευκολότερη η λύση των συμβάσεών τους.

«Θα είμαστε προσεκτικοί, αλλά θα είμαστε επίσης επιθετικοί», συμπλήρωσε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, διαβεβαιώνοντας πως θα προτάξει την «αξιοκρατία». Ο Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ακόμη πως μέλη της επιτροπής για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (DOGE) του Ίλον Μασκ βρίσκονται επί τω έργω στο υπουργείο του για να εντοπιστούν «τα τελευταία απομεινάρια των προτεραιοτήτων του (πρώην προέδρου Τζο) Μπάιντεν», υπαινικτική αναφορά στα προγράμματα προώθησης της διαφορετικότητας, που «δεν βρίσκονται στην καρδιά της αποστολής μας» ώστε «να απαλλαγούμε από αυτά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε προεκλογικά να μειώσει το βάρος του ομοσπονδιακού κράτους και να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες. Ανέθεσε στον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, να το κάνει πράξη ηγούμενος της DOGE.

Το εξαιρετικά επιθετικό εγχείρημα, που επικρίνεται εξαρχής για βάρβαρες μεθόδους, χαρακτηρίζεται παράνομο από την αντιπολίτευση, τους Δημοκρατικούς, καθώς ο κ. Μασκ δεν έλαβε ουδεμία εντολή από τους ψηφοφόρους ούτε διαθέτει οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Έχουν εξάλλου κατατεθεί πολλές προσφυγές στην αμερικανική δικαιοσύνη.