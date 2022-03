Ο Τομ Οντέλ τραγουδά το Another Love για τους πρόσφυγες σε σταθμό τρένου

Μέσα στην φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, ο γνωστός μουσικός Τομ Οντέλ επιχείρησε να δώσει μια άλλη νότα στην μαυρίλα που βιώνει εδώ και 19 ημέρες ο κόσμος μας. Σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία του, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βουκουρεστίου, τραγούδησε μαζί με πρόσφυγες από την Ουκρανία την γνωστή επιτυχία του «Another Love».

«Χθες είχα την τιμή να τραγουδήσω άλλη μια αγάπη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βουκουρεστίου παρέα με πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες. Υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες που έρχονται σε αυτόν τον σταθμό κάθε μέρα» ανέφερε ο Τομ Οντέλ, στην ανάρτηση του.

«Χρειάζονται φαγητό, νερό, ένα ασφαλές μέρος για να κοιμηθούν και να τους φέρονται σαν τα όμορφα ανθρώπινα όντα που είναι», πρόσθεσε ο γνωστός μουσικός, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να κάνει δωρεές για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας.

Just a few hours ago, Tom Odell performed ‘Another Love’ at a Romanian train station as people fleeing Ukraine arrived. Crowds welcomed his powerful performance with Ukrainian flags 💛💙 @charliemackesy #StandWithUkraine #TomOdell pic.twitter.com/ONmSzhSNZn

— Choose Love (@chooselove) March 11, 2022