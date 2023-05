Ο Ρον Ντε Σάντις θα είναι αντίπαλος του Τραμπ για το προεδρικό χρίσμα

Την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις εκλογές του 2024 αναμένεται να ανακοινώσει ο Ρον ΝτεΣάντις την Τετάρτη, σε live συζήτηση που θα πραγματοποιήσει με τον Έλον Μασκ μέσω Twitter.

BREAKING: Florida Gov. Ron DeSantis will announce he is running for president during a Twitter Spaces discussion with Elon Musk on Wednesday night, sources familiar with the plans tell @NBCNews. https://t.co/5vrkY1iDe3

— NBC News (@NBCNews) May 23, 2023