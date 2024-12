Ο πλανήτης υποδέχεται το 2025: Με όνειρα και ελπίδες το ποδαρικό σε όλο τον κόσμο

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2025. Στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία το νέο έτος έχει ξεκινήσει, ενώ πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την υποδοχή του 2025 σε κάθε μεγάλη πρωτεύουσα της Δύσης. Το 2025 έκανε την είσοδό του στο Σίδνεϊ με εντυπωσιακό τρόπο. Στις 3:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), τόνοι πυροτεχνημάτων φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από νωρίς για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες θέσεις κοντά στα εμβληματικά αξιοθέατα της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, την Όπερα και τη γέφυρα του λιμανιού.

Happy New Year Australia! 🎉

2025 has officially started down under, with Sydney saying hello to the new year with a stunning firework display above the Sydney Harbor Bridge as more than one million people watched below. 🎆 https://t.co/jeBTKSlvOc

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/dwuhznznvy

— Sky News (@SkyNews) December 31, 2024