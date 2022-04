Ο Πεσκόφ παραδέχθηκε ότι η Ρωσία έχει σημαντικές στρατιωτικές απώλειες

Σε μια σπάνια παραδοχή από Ρώσους αξιωματούχους προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Μόσχα έχει «σημαντικές απώλειες» στις τάξεις των ρωσικών στρατευμάτων που αναπτύχθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό τους.

«Έχουμε υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες», δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο Sky News ο Πεσκόφ, λέγοντας ακόμη: «είναι μια τεράστια τραγωδία για εμάς».

Ο Πεσκόφ δεν αποδέχθηκε, ωστόσο, τον όρο «ταπείνωση» που χρησιμοποιήθηκε από τον δημοσιογράφo για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ακόμη, είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ανησυχεί μήπως καθίσει στο εδώλιο με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμου.

"We have significant losses of troops".

Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a "huge tragedy to us" to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r

