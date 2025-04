Ο ΟΠΑΠ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές των Sports Εμπορία Βραβεία για ακόμα μια χρονιά

Η εταιρεία απέσπασε 11 βραβεία για τις ενέργειες της στον χώρο του αθλητισμού

Η Δυναμική ήταν η παρουσία του ΟΠΑΠ, για ακόμη μια χρονιά, στα Sports Εμπορία Βραβεία , τα οποία επιβραβεύουν τις πρωτοποριακές αθλητικές δράσεις και προγράμματα.

Η εταιρεία έλαβε συνολικά 11 βραβεία επιβεβαιώνοντας την καθοριστική συμβολή της στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Ανάμεσα στις διακρίσεις που απέσπασε ο ΟΠΑΠ συγκαταλέγονται 5 GOLD και 6 SILVER βραβεία, τα οποία βρίσκονται στο χορηγικό του πρόγραμμα.

Τα προγράμματα και οι δράσεις του ΟΠΑΠ που διακρίθηκαν

Συγκεκριμένα, τα βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Sports Εμπορία Βραβεία 2025 είναι τα εξής:

ΧΡΥΣΟΣ στην κατηγορία Best Ολικός Παρουσία σε Κοινωνικός Μέσα ενημέρωσης για τη παρουσία του ΟΠΑΠ και του Πάμε Στοίχημα στα social media με περιεχόμενο σχετικό με τις αθλητικές των χορηγιών

ΧΡΥΣΟΣ στην κατηγορία Best Παρουσία επί Ο Μέτα​ πλατφόρμες για τη παρουσία του «Πάμε Στοίχημα» σε αυτές

ΧΡΥΣΟΣ στην κατηγορία Καλύτερη συνολική παρουσία στα eSports για τα ΟΠΑΠ E-Sports

ΧΡΥΣΟΣ στην κατηγορία Best Ειδικός Εκδοση για τη θεματική σειρά 6 video « Legends 2004: Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου» με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από το EURO 2004

ΧΡΥΣΟΣ στην κατηγορία Best Αιγίδα Πρόγραμμα / Στρατηγική για Αθλητισμός Σύλλογος / Ένωση για το Πάμε Στοίχημα ως Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΩΡ

ΑΣΗΜΙ στην κατηγορία Best Βιωματικό Εμπορία για τη φιλοξενία και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει

ΑΣΗΜΙ στην κατηγορία Best Αθλητισμός Στρατηγική για Πελάτης Πίστη για το Πρόγραμμα Αθλητικών Χορηγιών του ΟΠΑΠ, ως βασικό εργαλείο στα Loyalty προγράμματα του

ΑΣΗΜΙ στην κατηγορία Best Αθλητισμός Συγγενεύων Εμπορικός ή Διαφημιστικό Βίντεο για το βίντεο με την αποκάλυψη της 3ης εμφάνισης του Παναθηναϊκού από το Πάμε Στοίχημα

ΑΣΗΜΙ στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy for Sportsman or Sportswoman για το πρόγραμμα Πρωταθλητές ΟΠΑΠ

SILVER στην κατηγορία Καλύτερο Πρόγραμμα Χορηγιών/Στρατηγική για Αθλητικό Σύλλογο/Ένωση για το χορηγικό πρόγραμμα « Χρυσός Χορηγός Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης »

SILVER στην κατηγορία Καλύτερο Πρόγραμμα Χορηγιών/Στρατηγική για Αθλητική Οργάνωση/Εκδήλωση για τον 41 ου Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας