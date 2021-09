Ο οδηγός του Ρονάλντο περίμενε 7 ώρες σε βενζινάδικο για να γεμίσει την Bentley

Στην Βρετανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα, καθώς έχουν εξαντληθεί, στο 50% έως και 90% των αντλιών βενζίνης και ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων ορισμένων περιοχών. Αυτό έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση του κόσμου, ο οποίος μάλιστα δεν διστάζει να πιαστεί ακόμα και στα χέρια για να προλάβει να βάλει βενζίνη.

Ο οδηγός του Κριστιάνο Ρονάλντο, από την πλευρά του, ταλαιπωρείται κι αυτός με τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Daily Mail», ο οδηγός εθεάθη να περιμένει σχεδόν επτά ώρες έξω από πρατήριο καυσίμων, για να γεμίσει βενζίνη στην πανάκριβη Bentley του Πορτογάλου αστέρα.

Ωστόσο, η αναμονή δεν έφερε και το πολυπόθητο αποτέλεσμα, καθώς ο οδηγός του 36χρονου επιθετικού, έφυγε χωρίς βενζίνη, καθώς είχαν τελειώσει όλα τα καύσιμα από το συγκεκριμένο πρατήριο. Πάντως ο Ρονάλντο δεν φαίνεται να ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, καθώς εκείνες τις ώρες ήταν στο σπίτι με την οικογένεια του.

Cristiano Ronaldo’s driver queues for SEVEN HOURS at petrol station to fill up star’s £220,000 Bentley https://t.co/4gMohSwS10

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 30, 2021