Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ξανά τις φυλακές του Αλκατράζ για τους πιο βίαιους κακοποιούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή (4/5) ότι έδωσε διαταγή στην κυβέρνησή του και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να ανοικοδομηθεί και να ανοίξει ξανά η διαβόητη φυλακή του Αλκατράζ, στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, ώστε να οδηγούνται εκεί οι πιο «βίαιοι» και «υπότροποι» κακοποιοί.

