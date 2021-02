Ο Νορβηγός πρέσβης αγαπά το χιόνι και το δείχνει κάνοντας… σκι στη Φιλοθέη

Εικόνες με χιονισμένα εμβληματικά τοπόσημα από την Αθήνα και από τον εξωτερικό κατάλευκο περιβάλλοντα χώρο τους ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα.

Όπως για παράδειγμα ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα που βρήκε ευκαιρία και φόρεσε τα παγοπέδιλά του.

«Το χιόνι στην Αθήνα δεν είναι πρόβλημα. Η συνάδελφός μου Μαρίτ καθώς φτάνει στη νορβηγική πρεσβεία σήμερα το πρωί!», γράφει σε tweet του.

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP

— Frode Overland Andersen (@norwayingreece) February 16, 2021