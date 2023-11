Ο Νετανιάχου απορρίπτει τις 4ωρες παύσεις πυρός που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει αναφορές σχετικά με δήλωση του Λευκού Οίκου που λέει ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε μια καθημερινή τετράωρη ανθρωπιστική παύση πυρός στη βόρεια Γάζα από σήμερα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι δήλωσε ότι θα υπάρξουν 4ωρες παύσεις πυρός και πως οι παύσεις προέκυψαν από συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Κέρμπι δήλωσε ότι οι εκεχειρίες αυτές θα επιτρέψουν στους αμάχους να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο καθώς και για παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ ίσως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας τρόπος για την απελευθέρωση ομήρων.

«Μας είπαν οι Ισραηλινοί ότι δεν θα υπάρξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της παύσης και ότι αυτή η διαδικασία ξεκινά σήμερα», δήλωσε ο Κέρμπι.

«Καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ θα αρχίσει να εφαρμόζει τετράωρες παύσεις σε περιοχές στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας με ανακοίνωση που θα γίνει εντός τριών ωρών», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε την είδηση ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Πιστεύουμε ότι αυτά είναι σημαντικά πρώτα βήματα εδώ και προφανώς θέλουμε να τα δούμε να συνεχίζονται για όσο διάστημα χρειάζονται», πρόσθεσε.

Ο Κίρμπι ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν είναι υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς διότι θα βοηθούσε τους τρομοκράτες και «θα νομιμοποιούσε αυτό που έκαναν στις 7 Οκτωβρίου και απλά δεν πρόκειται να το ανεχθούμε αυτό αυτή τη στιγμή».

Στη «στρατιωτική συνοικία» της Χαμάς στην πόλη της Γάζας επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός, που έχει ως στόχο να καταστρέψει το δίκτυο τούνελ της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), η λεγόμενη στρατιωτική συνοικία, δίπλα στο νοσοκομείο Shifa, είναι «η καρδιά των πληροφοριών και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Χαμάς» και οι τοποθεσίες στην περιοχή χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Ένα γραφικό που δημοσιεύθηκε από τις IDF την Πέμπτη, το οποίο δείχνει ένα χάρτη της παρουσίας της Χαμάς στη «στρατιωτική συνοικία» της πόλης της Γάζας.

IDF says the 162nd Division is operating in Hamas’s “security quarter” of Gaza City, clashing frequently with terror operatives.

According to the IDF, the so-called security quarter, adjacent to Shifa Hospital, is “the heart” of Hamas’s intelligence and operational activities,… pic.twitter.com/I0P1CyVI6Z

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 9, 2023