Ο Μεντβέντεφ χρησιμοποιεί και πάλι την απειλή του Παγκοσμίου πολέμου

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι το πυραυλικό πλήγμα στο πολωνικό έδαφος δείχνει πως η Δύση πλησιάζει περισσότερο σε άλλον ένα Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το περιστατικό με το καταγγελόμενο από την Ουκρανία ‘πυραυλικό πλήγμα’ σε πολωνικό αγρόκτημα αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα: διεξάγοντας υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, η Δύση πλησιάζει εγγύτερα σε παγκόσμιο πόλεμο», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Μεντβέντεφ.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, που είναι χώρα μέλος του NATO, δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν έχει “αδιάσειστα στοιχεία” που να δείχνουν ποιος εξαπέλυσε τον πύραυλο, ο οποίος έπληξε αγροτική εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Η ανάρτηση Μεντβέντεφ

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022