Ο Μασκ συνεχίζει να στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς παρά τις αντιδράσεις

O Έλον Μασκ προκάλεσε για ακόμη μία φορά με μία νέα ανάρτησή του στο twitter, καθώς αυτή τη φορά προέτρεψε τους χρήστες να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν σήμερα. Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με τον δισεκατομμυριούχου να επανέρχεται εκ νέου με νέα δήλωση.

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

«Στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους: Η κοινή εξουσία περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, επομένως συνιστώ να ψηφίσουμε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η προεδρία είναι Δημοκρατική» υποστήριξε τη Δευτέρα ο Μασκ στο Twitter.

«Οι σκληροπυρηνικοί Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι δεν ψηφίζουν ποτέ την άλλη πλευρά, επομένως οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος είναι επικεφαλής!» πρόσθεσε.

Νέα δήλωση

Ο μεγιστάνας επικρίθηκε σφόδρα για την παρέμβασή του, όντας ο ίδιος ιδιοκτήτης ενός κρισιμότατου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που πρέπει να είναι κομματικά ουδέτερο. Μετά το σάλο, ο Μασκ επανήλθε την Τρίτη, χωρίς να υπαναχωρήσει από την προηγούμενη δήλωσή του, καθώς περιορίζεται να πει ότι μπορεί να ψηφίσει Δημοκρατικούς στο… μέλλον.

«Για να είμαι ξεκάθαρος, η ιστορική μου κομματική ένταξη ήταν Ανεξάρτητη, με εκλογική ιστορία στην πραγματικότητα εξ ολοκλήρου Δημοκρατική μέχρι φέτος

«Και είμαι ανοιχτός στην ιδέα να ψηφίσω ξανά Δημοκρατικούς στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweets του ο Μασκ.

To be clear, my historical party affiliation has been Independent, with an actual voting history of entirely Democrat until this year

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022