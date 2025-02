Ο Μασκ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στον Ζελένσκι: Τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας

Νέα επίθεση εξαπολύει ο Ίλον Μασκ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως «τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας» και κάνοντας του έκκληση για εκλογές στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και «μέτρια πετυχημένο κωμικό».

Επίσης, ο Ίλον Μασκ είχε κάνει φραστική επίθεση στον Ζελένσκι και χθές γράφοντας σε ανάρτησή του στο X ότι «ο Ζελένσκι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί τη θέληση του λαού της Ουκρανίας, αν δεν αποκαταστήσει την ελευθερία του Τύπου και αν δεν σταματήσει να ακυρώνει τις εκλογές!».

Αναλυτικά η σημερινή ανάρτηση του Ίλον Μασκ:

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.



Working to fix this …



It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!



If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq