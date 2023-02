Ο Μασκ δώρισε 2 δισ. δολ. από μετοχές της Tesla σε φιλανθρωπία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ανέφερε πως δώρισε μετοχές αξίας σχεδόν 1,95 δισ. δολαρίων (1,6 δισ. λίρες) σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πέρυσι, χωρίς να κατονομάζει τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες της δωρεάς.

Επίσης την Τετάρτη, ο Μασκ είπε ότι το 2023 θα ήταν μια «καλή στιγμή» για να βρεθεί κάποιος να τον διαδεχθεί στο τιμόνι του Twitter.

Το έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έδειξε ότι η δωρεά έγινε μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ δίνει μετοχές της Tesla σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αφού το 2021 δώρισε μετοχές αξίας περίπου 5,74 δισεκατομμυρίων.

Ανέφερε επίσης στο Twitter εκείνη τη χρονιά , ότι σχεδίαζε να δωρίσει 20 εκατομμύρια δολάρια σε σχολεία στην κομητεία Κάμερον και 10 εκατομμύρια δολάρια στην πόλη Μπράουνσβιλ στο Τέξας των ΗΠΑ για «αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης».

«Υποθέτω ότι μάλλον προς το τέλος του τρέχοντος έτους θα ήταν καλός χρόνος για να βρεθεί κάποιος άλλος να διευθύνει την εταιρεία», είπε.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023