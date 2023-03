Ο Μακρόν πήγε στη σύνοδο κορυφής με τρεις ώρες καθυστέρηση – Απέφυγε τους δημοσιογράφους

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έφθασε πολύ διακριτικά σήμερα, τρεις ώρες μετά τους συναδέλφους του, στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εισήλθε στην ολομέλεια γύρω στις 14.45 (15.45 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το Ελιζέ, χωρίς να περάσει από το κόκκινο χαλί μπροστά από το οποίο βρίσκονται οι δημοσιογράφοι στην είσοδο του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι 26 άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν αφιχθεί από τις 11.00 το πρωί για γεύμα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, αντιμέτωπος με πολιτική και κοινωνική κρίση στη χώρα του μετά την υιοθέτηση με πολλή δυσκολία της μεταρρύθμισης για το συνταξιοδοτικό σύστημα, είχε “συναντήσεις” σήμερα το πρωί στο Ελιζέ, ανακοίνωσε η προεδρία, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

FRANCE – Today is the day the whole of France strikes.

Millions of people will stand against Macron, who has circumvented Parliament to avoid democracy.

Dictators fall… in the end 🔥

pic.twitter.com/ijd5Je6btO

— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023