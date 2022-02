Ο Μακρόν εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει μεγάλη διάρκεια

Την εκτίμησή του ότι «αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει» εξέφρασε ο Εμμανουέλ Μακρόν το πρωί του Σαββάτου 26 Φεβρουαρίου.

«Αν μπορώ να σας πω κάτι σήμερα το πρωί είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει. […] Αυτή η κρίση θα διαρκέσει, ο πόλεμος θα διαρκέσει και όλες οι κρίσεις που τον συνοδεύουν θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες», είπε ο Μακρόν στην ετήσια αγροτική έκθεση της Γαλλίας. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο Τουίτερ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το πρωί του Σαββάτου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν.

«Μια νέα ημέρα στο μέτωπο της διπλωματίας ξεκίνησε με συζήτηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όπλα και στρατιωτικοί εξοπλισμοί από τους εταίρους μας έρχονται στην Ουκρανία. Η αντιπολεμική συμμαχία δουλεύει!», έγραψε ο Ζελένσκι.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022