Ο Μαδούρο σκοτώνει κόσμο στα σύνορα της Βενεζουέλας

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στα σύνορα Βραζιλίας – Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με τις στρατιωτικές δυνάμεις. Πολίτες στους οποίους συμμετείχε και η γυναίκα μπήκαν μπροστά από τους Βενεζουελάνους στρατιώτες προσπαθώντας να διατηρήσει ανοιχτά τα σύνορα, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να ανοίξουν πυρ. Εκτός από τη νεκρή γυναίκα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλα 12 άτομα.

Στο μεταξύ, περίπου 3,4 εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν διαφύγει από τη χώρα τους από την αρχή της πολιτικής και οικονομικής κρίσης και η ροή των αναχωρήσεων δεν μειώνεται, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Η Κολομβία φιλοξενεί 1,1 εκατομμύριο Βενεζουελανούς πρόσφυγες και μετανάστες και ακολουθεί το Περού με 506.000 ανθρώπους, η Χιλή με 288.000, ο Ισημερινός με 221.000, η Αργεντινή με 130.000 και η Βραζιλία με 96.000.

«Οι χώρες της περιοχής επέδειξαν εξαιρετική αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες της Βενεζουέλας (…) Όμως αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν το βάρος που δέχονται οι κοινότητες υποδοχής και τις διαρκείς ανάγκες υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Εντουάρντο Στάιν, ειδικός αντιπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας και του ΔΟΜ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες της Βενεζουέλας.

Η έξοδος των Βενεζουελανών που διαφεύγουν απ’ αυτή την καταστροφική οικονομική κατάσταση θεωρείται από τον ΟΗΕ η πιο μαζική μετακίνηση ανθρώπων στην πρόσφατη ιστορία της λατινικής Αμερικής.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα του κόσμου, όμως ασφυκτιά εξαιτίας μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης και πλήττεται από τις οικονομικές κυρώσεις που της έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

