Ο Ιερώνυμος στο Βreitbart υπέρ: Το όραμα του Τραμπ σε οικονομικά και πολιτιστικά θέματα είναι καλό

Σε μια σπάνια και εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο φιλοτραμπικό μέσο Breitbart Newsκαι τον Matthew Boyle του , ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ , χαρακτηρίζοντας την επανεκλογή του ως «θετική εξέλιξη» για τον κόσμο.​

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αριθμεί εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί ο Τραμπ είναι αναγκαίες, αρκεί να είναι κατανοητές και να μην οδηγούν σε επικίνδυνες εντάσεις. «Η εκλογή του Προέδρου Τραμπ ήταν μια θετική εξέλιξη», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος. «Θα ήθελα να του πω ότι χρειαζόμαστε αλλαγές, όπως οι μεταρρυθμίσεις που προσπαθεί να εφαρμόσει, αλλά μεταρρυθμίσεις που μπορούμε και πρέπει να κατανοήσουμε».​

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε την ανησυχία του για τις γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, προειδοποιώντας ότι μια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε πόλεμο. «Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο. Η οικονομία αλλάζει καθημερινά. Οι αυξανόμενες τιμές επιβαρύνουν τις οικογένειες και η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις νεότερες γενιές», σημείωσε.​

Στο πολιτιστικό πεδίο, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ανησυχία του για τις ριζοσπαστικές κοινωνικές αλλαγές στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε θέματα φύλου και γάμου. «Στην Ελλάδα, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν έχει γίνει αποδεκτός από μεγάλο μέρος της κοινωνίας», ανέφερε. «Πιστεύουμε στην ανθρώπινη ελευθερία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ακραίες ενέργειες και διαδηλώσεις ή ακτιβισμό που προκαλεί τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αναγκάζουμε τους πολιτικούς να ψηφίζουν κάτι με το οποίο διαφωνούν θεμελιωδώς. Όλα αυτά έχουν σοκάρει τον μέσο πολίτη τα προηγούμενα χρόνια».​

