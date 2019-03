Ο Γιώργος Μιχελής αναλαμβάνει πρόεδρος στην Attica Bank

Ένα από τα πλέον παλιά τραπεζικά στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, αναλαμβάνει πρόεδρος της Attica Bank, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη ο οποίος παραιτήθηκε χθες. Πρόκειται για τον Γιώργο Μιχελή ο οποίος φέρεται να προτείνεται στη γενική συνέλευσης της τράπεζας από την κυβέρνηση.

Ο Γιώργος Μιχελής ήταν επί τρία χρόνια και μέχρι πρότινος επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και φέρεται να έχει πάρει το πράσινο φως και από τον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα.

Ο κ. Μιχελής έχει θητεύσει και στην Εμπορική Τράπεζα ενώ είχε εκλεγεί δήμαρχος στην πατρίδα του τη Σκόπελο.

Αναλυτικά το βιογραφικό του.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες

Bachelor of Arts: University of Massachusetts

Master’s Degree: Boston College

Ph. D: Northeastern University

Στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Regis.

Το 1984, μετά από 16 χρόνια απουσίας από την Ελλάδα, αποφασίζει να επιστρέψει. Ξεκίνησε στην Εμπορική Τράπεζα, στη Διεύθυνση Οικονομικών μελετών από το 1984-1989, χρονιά που έγινε και Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας. Παρέμεινε στη θέση αυτή 16 μήνες. Ακολούθησε η Εγνατία Τράπεζα, όπου υπήρξε Εκτελεστικός -Αντιπρόεδρος από το 1990-1995. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για ένα χρόνο, 1995-1996.

Το 1996, επιστρέφει στην Εμπορική Τράπεζα και μέχρι το 2004 είναι Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το 2004-2007 είναι διευθύνων σύμβουλος για τη Bank Post, θυγατρική της Eurobank στη Σερβία. Από τότε μέχρι σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στη First Business Bank.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Εμπορική Τράπεζα και ως μέλος του Δ.Σ. της Visa International, επελέγη από δημοσιογραφικό οίκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μια από τις σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της Οικονομίας

Διετέλεσε Δήμαρχος Σκοπέλου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

Αναλαμβάνει πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ το 2015, αποχώρησε το 2018.