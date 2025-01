Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς τις τρεις πρώτες ομήρους – Επιστρέφουν στο Ισραήλ

Oμάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στη Γάζα έχει ξεκινήσει για να παραλάβει τις τρεις γυναίκες ομήρους από τη Χαμάς, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που έχει εμπλοκή στη διαδικασία εφαρμογής της εκεχειρίας.

Την πληροφορία επιβεβαιώνει και το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12. Οι τρεις όμηροι —Ρόμι Γκόνεν, Ντορόν Στάινμπρέτσερ και Εμιλι Νταμάρι— θα παραδοθούν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα τους μεταφέρει στα στρατεύματα των IDF στη Γάζα.

Από εκεί, πρόκειται να μεταφερθούν σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ισραήλ για εξετάσεις προτού μεταφερθούν σε νοσοκομείο, όπου θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Το Ισραήλ έχει λάβει τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας “ελέγχουν τις λεπτομέρειες”.

Footage shows a Red Cross convoy in the Gaza Strip heading to collect the three Israeli hostages from Hamas. https://t.co/o8FVPpCaa9 pic.twitter.com/h6RfFw875u