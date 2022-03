Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Μητσοτάκη: Οι ευχές του Τούρκου προέδρου για ταχεία ανάρρωση

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε την Δευτέρα το απόγευμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση από τον κορονοϊό.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα θετικός στον κορονοϊό, μία μέρα μετά το γεύμα που είχαν οι δύο ηγέτες στην Κωνσταντινούπολη. Για το τηλεφώνημα έκανε σχετική ανάρτηση ο πρωθυπουργός στο Twitter ευχαριστώντας τον για τις ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!

