Ο Δημήτρης Φραγκάκης νέος ΓΓ του ΕΟΤ

Mε τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός καλωσόρισε τον κ. Φραγκάκη και του ευχήθηκε καλή και αποδοτική συνέχεια στα καθήκοντά του, ενώ αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει ο ΕΟΤ στη νέα εποχή.

Το who is who του κ. Φραγκάκη

Ο Δημήτρης Φραγκάκης είναι 47 ετών και κατάγεται από τα Χανιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Κωνσταντίνου Κ. Μητσοτάκη» (2000-2003), ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων (2004-2013) και ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (2013-2014). Την περίοδο 2014-2019 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων και στις εθνικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής Χανίων της ΝΔ. Παράλληλα διατηρεί τουριστική επιχείρηση. Μιλάει άριστα αγγλικά και καλά ιταλικά, είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.