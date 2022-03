Ο Μπόρις Τζόνσον θέλει συνάντηση με Ζελένσκι

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται για 26η ημέρα σήμερα και χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας φαίνεται ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια ξεκάθαρη κίνηση στήριξης προς το Κίεβο.

Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο αναφέρουν ότι Μπόρις Τζόνσον έχει ζητήσει από τους αρμόδιους αξιωματούχους της κυβέρνησής του να αποτιμήσουν την πρακτική δυνατότητα, αλλά και την αξία, ενός ταξιδιού του στην Ουκρανία. Με αυτό το ταξίδι «αστραπή» ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επιθυμεί να δείξει εμπράκτως τη στήριξή του λαό της Ουκρανία, αλλά και να δει από κοντά τον πρόεδρο της χώρας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, για τον οποίο έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, θέλει πολύ να μεταβεί στο Κίεβο, αρκεί να μπορέσουν να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες. Βρετανοί αξιωματούχοι ασφαλείας όμως δηλώνουν διστακτικοί ως προς την έγκριση αυτού του ταξιδιού, καθώς οι συνθήκες στην εμπόλεμη ζώνη είναι πολύ ρευστές για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πρωθυπουργού.

«Αν παραμερίσει κανείς τις ανησυχίες ασφαλείας, που είναι σημαντικές, το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει κάτι πρόσθετο που θα μπορούσε να επιτευχθεί με μία επίσκεψη ή αν θα ήταν απλά μία επίδειξη αλληλεγγύης – και κατά πόσο αυτό είναι ένας επαρκής στόχος από μόνος του», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του Βρετανού πρωθυπουργού, μιλώντας στην Daily Mail.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχαν μία ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Ουκρανό Πρόεδρο μία νεότερη αποτίμηση των στρατιωτικών αναγκών των δυνάμεων του, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο τελευταίο του διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό χαρακτήρισε τον Μπόρις Τζόνσον «αληθινό φίλο».

#DailyMail: @BorisJohnson plans a trip to #Kyiv.

The newspaper writes that the #British prime minister asked aides to examine the practicality and feasibility of a visit to the #Ukrainian capital for talks with President @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/tj5WTQOTOP

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022