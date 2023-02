Ο Μπάιντεν στο Κίεβο για την επέτειο της εισβολής – Τι υποσχέθηκε στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά την διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο και έδωσε στην Ουκρανία την διαβεβαίωση ότι θα έχει την ακλόνητη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην ρωσική εισβολή.

These photos published by the President's Office show U.S. President Joe Biden and President Volodymyr Zelensky during their meeting in Kyiv on Feb. 20. pic.twitter.com/DJ1Nl6jWac

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 20, 2023