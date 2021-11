Ο Άρειος Πάγος άσκησε αναίρεση στην αποφυλάκιση του Πατέλη

Την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών, με βάση την οποία -κατά πλειοψηφία, αποφυλακίστηκε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 10 ετών και 2 μηνών, για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ζητά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Μωϋσίδης.

Η υπόθεση αποφυλάκισης του Γ. Πατέλη έφτασε στον Άρειο Πάγο μετά την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Βασιλείου Πλιώτα, ο οποίος είχε ζητήσει να διαβιβαστεί στο σκεπτικό της επίμαχης απόφασης προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν χωρεί η άσκηση αναίρεσης.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού , ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αφού μελέτησε το σκεπτικό της απόφασης ζήτησε την αναίρεσή της, η οποία θα κριθεί από το αρμόδιο Ποινικό Τμήμα.

Σε περίπτωση που και οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί συνταχθούν με την εισαγγελική θέση, τότε η υπόθεση θα επιστρέψει πίσω στο πενταμελές Εφετείο της Αθήνας, που με διαφορετική σύνθεση θα κρίνει από μηδενική βάση το αίτημα του κατηγορούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ,με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, έχει κριθεί ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , καθώς και για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Το Πενταμέλες Εφετείο Αναστολών Αθηνών αποφάνθηκε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί ο Γιώργος Πατέλης για λόγους υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί του. Ειδικότερα, το Εφετείο κατά πλειοψηφία έκρινε ότι ο Γιώργος Πατέλης πληροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση αναστολής της ποινής του έως την εκδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο για λόγους υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί του.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/eisaggelia-areiou-pagou-anairesi-stin-apofasi-apofylakisis-tou-pyrinarxi-tis-nikaias-pateli

