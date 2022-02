Ντονέτσκ: Η Ρωσία δημιουργεί πρόσχημα για εισβολή, λέει η Δύση

Το ΝΑΤΟ ανησυχεί ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθεί να δημιουργήσει πρόσχημα για εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σχολιάζοντας τις αναφορές για πυρά πυροβολικού στην γραμμή επαφής στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας.

Σήμερα Πέμπτη, αυτόπτεις και αυτήκοοι μάρτυρες από την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Ντονέτσκ και από το χωριό Ελενόβκα στο Ντονμπάς ανέφεραν πως άκουσαν εκρήξεις που παρέπεμπαν σε βομβαρδισμούς. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκαν να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους.

BREAKING: Video from the frontline Ukrainian town of Mariinka, Donetsk region, with shelling roaring in the background pic.twitter.com/lvc4UmuwCw

— WatcherPlus (@watcher_plus) February 17, 2022