Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε “αθώος” για τις κατηγορίες για συνωμοσία

Αθώος δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για συνωμοσία ενάντια στο αμερικανικό κράτος με στόχο να αποτρέψει την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020.

BREAKING: Former Pres. Trump departs from Bedminster, New Jersey, ahead of his appearance in a Washington, D.C. court to be arraigned on charges related to efforts to overturn the 2020 election. https://t.co/vcPrSXRfpB pic.twitter.com/CeUUPxgViY

— ABC News (@ABC) August 3, 2023