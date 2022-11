Ντάλας: Αεροπορική επίδειξη κατέληξε σε τραγωδία

Αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα. Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο ένα μεγάλο B-17 (βομβαρδιστικό από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κινείται στον αέρα όταν ένα μικρότερο αεροσκάφος πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

*viewer discretion advised*

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45

