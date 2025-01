Νότια Κορέα: Υποστηρικτές του έκπτωτου προέδρου εισέβαλαν στο δικαστήριο μετά την παράταση της κράτησής του

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας, σήμερα, Κυριακή παρέτεινε την κράτηση του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ για 20 ημέρες, οδηγώντας σε βίαιες διαμαρτυρίες εκατοντάδων οργισμένων υποστηρικτών του που έσπασαν παράθυρα και εισέβαλαν στο εσωτερικό του δικαστηρίου.

Ο Γιουν έγινε την περασμένη εβδομάδα ο πρώτος εν ενεργεία Νοτιοκορεάτης πρόεδρος που συλλαμβάνεται καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξέγερση που σχετίζονται με την αποτυχημένη και βραχύβια κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου που είχε σαν αποτέλεσμα να βυθιστεί η χώρα σε πολιτική αναταραχή.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου οι υποστηρικτές του έκπτωτου προέδρου κατέκλυσαν το κτίριο, ενώ τα ΜΑΤ προσπαθούσαν να τους απωθήσουν.

Βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να εκτοξεύουν πυροσβεστήρες στις δυνάμεις της αστυνομίας που φρουρούσαν την μπροστινή είσοδο.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν πλαστικές καρέκλες, μεταλλικές δοκούς και ασπίδες που κατάφεραν να αποσπάσουν από τους αστυνομικούς. Κάποιοι εθεάθησαν να πετούν αντικείμενα και να χρησιμοποιούν πυροσβεστήρες, καταστρέφοντας έπιπλα και γυάλινες πόρτες. Φώναζαν ζητώντας να δουν τη δικαστή που είχε εκδώσει το ένταλμα, αλλά εκείνη είχε ήδη φύγει.

