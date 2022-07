Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 18 νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο το βράδυ στη Νότια Αφρική σε δύο ξεχωριστά περιστατικά με πυροβολισμούς σε μπαρ, έγινε γνωστό σήμερα από την αστυνομία.

Στην πόλη Πίτερμαριτζμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 20:30 (τοπική ώρα) σε μπαρ της πόλης.

«Στις 20:30 μια ομάδα ανθρώπων έπιναν το ποτό τους σε νυχτερινό κέντρο όταν ένα όχημα σταμάτησε μπροστά από το μπαρ», διευκρίνισε η αστυνομία. «Δύο άνδρες βγήκαν από το όχημα, εισήλθαν στο μπαρ και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον των πελατών», πρόσθεσε.

#SouthAfrica South Africa police say 14 killed in bar shooting in Johannesburg's Soweto township, reports AP#SouthAfrica #Johannesburg pic.twitter.com/7B5YPFV81k

— DHIRAJ DUBEY (@Ddhirajk) July 10, 2022