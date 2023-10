Νόμπελ Ιατρικής: Στους Καταλίν Κάρικο και Ντρου Βάισμαν για τα εμβόλια mRNA κατά του κορονοϊού

Στους Κάταλιν Κάρικο και Ντρου Βάισμαν απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής. Οι δύο επιστήμονες βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις τους για τη νουκλεοσιδική βάση, που επέτρεψαν την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων mRNA κατά της COVID-19.

Υπενθυμιζεται πως τo Νόμπελ Ιατρικής για το 2022 δόθηκε στον Σουηδό γενετιστή Σβάντε Πάαμπο, όπως ανακοινώθηκε από τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας.

Ο Σουηδός επιστήμονας βραβεύτηκε «για τις ανακαλύψεις του σχετικά με το γονιδίωμα των εξαφανισθέντων ανθρωπίνων και την ανθρώπινη εξέλιξη».

Το βραβείο, που θεωρείται από τα πιο περίβλεπτα στον επιστημονικό κόσμο, απονέμεται από την Επιτροπή Νόμπελ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας και συνοδεύεται από 10 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023