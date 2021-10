Νιούκαστλ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από πανίσχυρους Σαουδάραβες

Μετά από 14 χρόνια παρουσίας του Μάικ Άσλεϊ στο τιμόνι της, η Νιούκαστλ γυρίζει οριστικά σελίδα και μπορεί να ατενίζει το μέλλον της με μεγαλύτερη αισιοδοξία, καθώς μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις της νυν διοίκησης με fund από την Σαουηδική Αραβία επιτεύχθηκε το deal και η Premier League άναψε επίσημα το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του συλλόγου έναντι του ποσού των 305 εκατομμυρίων λιρών.

“Ένας επενδυτικός όμιλος με επικεφαλής το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει επίσης τις PCP Capital Partners και RB Sports & Media, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των Newcastle United Limited και Newcastle United Football Club Limited από την St. James Holdings Limited”, αναφέρουν οι καρακάξες στην ανακοίνωση που εξέδωσαν.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

