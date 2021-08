Νίκος Μαϊντάς: Πέθανε ο πρώην τραγουδιστής των Magic De spell σε ηλικία 51 ετών

Σε ηλικία 51 ετών ο πρώην τραγουδιστής του ιστορικού συγκροτήματος Magic De spel Νίκος Μαϊντάς.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστοί οι φίλοι του τραγουδιστή στο Facebook μέσω των αναρτήσεων που έγραψαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Νίκος Μαϊντάς γεννήθηκε στην Αθήνα, ενώ σε νεαρή ηλικία, προσχώρησε στο συγκρότημα των Magic De spell ως μπασίστας τα δύο πρώτα χρόνια, ενώ στην πορεία πέρασε στην σύνθεση, τα πλήκτρα αλλά και στα φωνητικά.

Το 2003, μεταξύ πολλών συναυλιών, εργάστηκε για τελευταία φορά με το συγκρότημα για την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου.

Τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Μαϊντάς, συνεργάστηκε με τον Πάνο Κατσιμίχα και τον Μάνο Ξυδούς ως τραγουδιστής και πιανίστας και έχει πραγματοποιήσει μαζί τους πάνω από εξήντα συναυλίες.

Το 2007 κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Σπασμένα Ρολόγια».

Το 1981 κυκλοφόρησαν το EP «Nighmare» στην εταιρεία “Happening”. Ακολούθησε η συλλογή ελληνικών συγκροτημάτων “Happening ΄82” όπου συμμετείχαν με δύο τραγούδια (“End Of Nirvana” και “City Is Burning”). Στην συνέχεια κυκλοφόρησαν τρία album (“A Body In A Snare” , “Kiss The Mirror” και “Cpt Blind”).

Το 1985, το videoclip στο τραγούδι τους Valse (ίσως το πρώτο ελληνικό clip), διακρίνεται στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ του Montreux.Το 1991 κυκλοφορεί το διπλό album “A Story (The Best And The Rest)” που αποτελεί και το κλείσιμο της αγγλόφωνης περιόδου ενώ το 1992 συμμετέχουν στο album – συλλογή “ΡΟΔΟΝ Live”.

Η ελληνόφωνη περίοδος του γκρουπ άρχισε το 1993 με το album “Διακοπές Στο Sarajevo” (έχουν αποχωρήσει οι Γ. Σκαρλάτος, Α. Κυριακάκης, στα φωνητικά είναι πια ο Ηλίας Ασλάνογλου, ενώ έχει προστεθεί στο group και ο Νίκος Μαϊντάς). Τότε έγιναν ευρύτερα γνωστοί με τη διασκευή τους στο τραγούδι του Ζαμπέτα “Ο Μαθητής” και στη συνέχεια, την εποχή του πολέμου στην Γιουγκοσλαβία, χάρη στο αντιπολεμικό τραγούδι τους “Sarajevo (Φώναξε)”.

Σ’αυτό και στο επόμενο LP είναι μαζί τους ο κιθαρίστας Νίκος Γεωργούλης. Στο τέλος του 1995 κυκλοφόρησαν το δίσκο «Νιψον Ανομήματα Μη Μόναν Όψιν».

Το 1997 κυκλοφορεί το mini album “Ο Φόβος Έχει Όνομα” με νέο κιθαρίστα τον Άρη Ζαρακά, όπου περιέχεται η διασκευή της “Μπαταρίας” του Νικόλα Άσιμου. Το 1997 αποχωρεί ο Ηλίας Ασλάνογλου, τραγουδιστής του συγκροτήματος από το 1983.

Τον Ιούνιο του 1998 κυκλοφορεί το “Τραμπάλα Στις Ταράτσες Ετοιμόρροπων Σπιτιών” που περιέχει το “Εμένα Οι Φίλοι Μου” σε ποίηση της Κατερίνας Γώγου από το βιβλίο της ”3 κλικ αριστερά”, με τραγουδιστή πλέον του συγκροτήματος τον Κώστα Βούλγαρη. Το Μάρτιο του 2000 κυκλοφορούν νέο δίσκο με τίτλο “Κόκκινο”.

Μελοποιούν το ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη ”Gala” και διασκευάζουν το “Βιετνάμ γιε γιε” του Διονύση Σαββόπουλου. Το 2001 περιοδεύουν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Την ίδια χρονιά αποχωρεί ο Άρης Ζαρακάς που προσχωρεί στους Active Member. Το 2002 η περιοδεία συνεχίζεται περιλαμβάνοντας και τη Γερμανία.

Το 2004 αποχωρεί ο Νίκος Μαϊντάς και στο συγκρότημα προσχωρούν από το 2003 ο Αντρέας Λυγερός κι ο Σταύροϛ Κωνσταντόπουλοϛ .